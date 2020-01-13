В Нижнем Тагиле 8-летняя девочка получила перелом черепа после катания на «бублике»

По словам врача-нейрохирурга ЦГБ №1 Дмитрия Неволина, в приемный покой родители принесли девочку на руках. Ее госпитализировали, но в течении дня состояние ухудшилось и она впала в кому.

Экстренно сделали томографию, которая показала гематому, сдавливающую головной мозг, и перелом костей свода черепа. Пришлось делать операцию, а на следующий день её перевезли в Екатеринбург в детскую городскую клиническую больницу № 9, где она сейчас находится на искусственной вентиляции лёгких,рассказал Неволин.

Также врач отметил, что «бублики» не так безопасны, как думают родители, и предназначены для горок с бортами. Иначе они могут стать неуправляемыми и не защитят от удара об дерево.