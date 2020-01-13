В Нижнем Тагиле 8-летняя девочка получила перелом черепа после катания на «бублике»
Инцидент произошел днем 7 января в районе Пихтовых гор на Вагонке. Девочка скатилась с горки на «бублике» и врезалась в дерево. В результате этого ребенок получил черепно-мозговую травму, сообщает АН «Между строк».
По словам врача-нейрохирурга ЦГБ №1 Дмитрия Неволина, в приемный покой родители принесли девочку на руках. Ее госпитализировали, но в течении дня состояние ухудшилось и она впала в кому.
Экстренно сделали томографию, которая показала гематому, сдавливающую головной мозг, и перелом костей свода черепа. Пришлось делать операцию, а на следующий день её перевезли в Екатеринбург в детскую городскую клиническую больницу № 9, где она сейчас находится на искусственной вентиляции лёгких,рассказал Неволин.
Также врач отметил, что «бублики» не так безопасны, как думают родители, и предназначены для горок с бортами. Иначе они могут стать неуправляемыми и не защитят от удара об дерево.
В Екатеринбурге, по данным Госздрава, за новогодние праздники после катания на тюбингах госпитализированы 25 детей. Часть из них находятся в тяжелом состоянии.