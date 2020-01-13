В Нижнем Тагиле МЧС проверит ТЦ «Демидовский» после задымления

Во время задымления в здании торгового центра не сработали система оповещения о возгорании, пожарная сигнализация и автоматическая установка пожаротушения. Кроме того, выход из торгового зала был загроможден горючими вещами.

Эти нарушения являются угрозой жизни и здоровью сотрудников ТЦ и его посетителей. Поэтому МЧС проведет внеплановую проверку здания и привлекает к ней прокуратуру.