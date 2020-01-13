В Нижнем Тагиле МЧС проверит ТЦ «Демидовский» после задымления
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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МЧС готовит обращение в прокуратуру, чтобы провести совместно проверку ТЦ «Демидовский» в Нижнем Тагиле на соблюдение правил пожарной безопасности, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время задымления в здании торгового центра не сработали система оповещения о возгорании, пожарная сигнализация и автоматическая установка пожаротушения. Кроме того, выход из торгового зала был загроможден горючими вещами.
Эти нарушения являются угрозой жизни и здоровью сотрудников ТЦ и его посетителей. Поэтому МЧС проведет внеплановую проверку здания и привлекает к ней прокуратуру.
В субботу, 11 января, около 11 часов в ТЦ «Демидовский» произошло короткое замыкание светильника в зале на цокольном этаже. На место происшествия прибыли десять пожарных расчетов. К моменту их приезда персонал ликвидировал искрение при помощи огнетушителя. Эвакуация здания не потребовалась.
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