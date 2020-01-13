В Нижнем Тагиле произошло массовое отравление угарным газом

Два человека — 56-летняя женщина и ее 25-летняя дочь, госпитализированы в токсикологический центр Психиатрической больницы №7. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще один член семьи отказался от помощи врачей, так как его состояние улучшилось.

На место происшествия выезжала аварийная бригада ГАЗЭКС, которая проверила газовое оборудование. По словам начальника отдела гражданской защиты населения мэрии Андрея Мишина, утечки не обнаружено, все показатели в норме. В квартире на всякий случай установили заглушки на оборудование. Специалисты не исключают неисправность вентиляции.

На данный момент наши службы, по предварительным данным, не подтверждают отравление природным газом или продуктами его сгорания (угарным газом). Утечек газа по данному адресу не было, газоиспользующее оборудование в рабочем состоянии, отмечают в пресс-службе ГАЗЭКС.