ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле попало на видео

ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которое произошло вечером 12 января, зафиксировали камеры видеонаблюдения «Сетей Тагила».

На видео, водитель автомобиля ВАЗ-2104 ехал на скорости по прямой. Когда он проезжал через перекресток, в него врезалась машина скорой помощи. На кадрах заметно, что «скорая» ехала с выключенными маячками. В результате скорую помощь развернуло на 360 градусов, а ВАЗ-2104 отбросило на тротуар. В конце видео водитель скорой выходит из автомобиля и подходит к ВАЗ-2104. Кроме того, в этот момент были включены маячки. Video: "Сети Тагила" На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Как сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, пострадавших в происшествии нет. По данному факту организованы проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение,рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

