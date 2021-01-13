ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле попало на видео

ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле попало на видео

Сегодня, 11:27ПроисшествияPhoto: скриншот видео "Сетей Тагила"
ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которое произошло вечером 12 января, зафиксировали камеры видеонаблюдения «Сетей Тагила».

На видео, водитель автомобиля ВАЗ-2104 ехал на скорости по прямой. Когда он проезжал через перекресток, в него врезалась машина скорой помощи. На кадрах заметно, что «скорая» ехала с выключенными маячками.

В результате скорую помощь развернуло на 360 градусов, а ВАЗ-2104 отбросило на тротуар.

В конце видео водитель скорой выходит из автомобиля и подходит к ВАЗ-2104. Кроме того, в этот момент были включены маячки.

Video:"Сети Тагила"

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Как сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, пострадавших в происшествии нет.

По данному факту организованы проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение,рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

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