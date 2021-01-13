Екатеринбурженка будет судиться из-за избиения с крупным гипермаркетом Spar

Екатеринбурженка будет судиться из-за избиения с крупным гипермаркетом Spar

Сегодня, 15:46ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Жительница Екатеринбурга подаст в суд на магазин Spar из-за избиений.

В магазине на улице Победы произошел конфликт. Там семейная пара избила девушку за то, что она не захотела пропускать их без очереди к кассе.

По словам пострадавшей, сотрудники магазина не пытались помешать избиению. Она пояснила, что на кассе возникла проблема со штрихкодом, кассир пошла его поменять.

За мной стояла пара лет пятидесяти, и женщина сказала мне: нам надо расплатиться, уйдите. Я сказала, что не буду никуда уходить, я жду свой товар. Начался конфликт на повышенных тонах,рассказала потерпевшая Е1.

Она утверждает, что не мешала другим покупателям. Мужчина схватил девушку за капюшон и уронил на пол, затем ударил по лицу. При драке она ударилась затылком.

По словам потерпевшей, кассир не пыталась остановить побои, а охранник стоял и бездействовал метрах в трех от них.

В тот же день девушка написала заявление в полицию и прошла медэкспертизу, которая выявила сотрясение мозга. Было возбуждено административное дело о побоях. Однако адвокат девушки пояснила, что они будут настаивать на уголовном — причинение легкого вреда здоровью.

Также пострадавшая собирается судиться с гипермаркетом Spar, чтобы потребовать возмещение морального вреда.

Напомним, 10 января в Нижнем Тагиле произошла драка женщин в пиццерии «Паприка». Одна из подвыпивших посетительниц пнула многодетную мать в живот из-за шумных детей.

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