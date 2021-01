Екатеринбурженка будет судиться из-за избиения с крупным гипермаркетом Spar

Жительница Екатеринбурга подаст в суд на магазин Spar из-за избиений.

В магазине на улице Победы произошел конфликт. Там семейная пара избила девушку за то, что она не захотела пропускать их без очереди к кассе. По словам пострадавшей, сотрудники магазина не пытались помешать избиению. Она пояснила, что на кассе возникла проблема со штрихкодом, кассир пошла его поменять. За мной стояла пара лет пятидесяти, и женщина сказала мне: нам надо расплатиться, уйдите. Я сказала, что не буду никуда уходить, я жду свой товар. Начался конфликт на повышенных тонах,рассказала потерпевшая Е1. Она утверждает, что не мешала другим покупателям. Мужчина схватил девушку за капюшон и уронил на пол, затем ударил по лицу. При драке она ударилась затылком. По словам потерпевшей, кассир не пыталась остановить побои, а охранник стоял и бездействовал метрах в трех от них. В тот же день девушка написала заявление в полицию и прошла медэкспертизу, которая выявила сотрясение мозга. Было возбуждено административное дело о побоях. Однако адвокат девушки пояснила, что они будут настаивать на уголовном — причинение легкого вреда здоровью. Также пострадавшая собирается судиться с гипермаркетом Spar, чтобы потребовать возмещение морального вреда. Напомним, 10 января в Нижнем Тагиле произошла драка женщин в пиццерии «Паприка». Одна из подвыпивших посетительниц пнула многодетную мать в живот из-за шумных детей. «Пнула в живот»: в Нижнем Тагиле в пиццерии женщины устроили разборки из-за детей

