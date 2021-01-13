На Урале инспекторы ДПС спасли от холода семью с 8-месячным ребенком

Напомним, в начале января сотрудники ГИБДД по Артинскому району Свердловской области исполнили мечту восьмилетнего мальчика. Он хотел прокатиться в патрульном автомобиле, так как желает в будущем стать сотрудником правоохранительных органов. Инспекторы ДПС прокатили мальчика на служебном транспорте. Кроме того, они подарили ему игрушечную парковку для патрульного автомобиля, сладости и раскраску.