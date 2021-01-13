На Урале инспекторы ДПС спасли от холода семью с 8-месячным ребенком

На Урале инспекторы ДПС спасли от холода семью с 8-месячным ребенком

Сегодня, 12:41ПроисшествияPhoto: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Под Каменском-Уральским сотрудники ГИБДД помогли семье с 8-месячным ребенком, у которой на трассе сломалась машина, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Недалеко от деревни Щербаково полицейские во время патруля заметили транспортное средство, стоявшее на обочине с включенными сигналами «аварийки». Инспекторы остановились и обнаружили около автомобиля мужчину, а внутри машины — 8-месячного ребенка и его мать.

Как сообщил глава семейства, во время движения из Екатеринбурга домой у автомобиля заглох двигатель. Устранить неисправность самостоятельно у мужчины не получилось, поэтому он вызвал эвакуатор.

Принимая во внимание низкую температуру -22 градуса, сотрудники ГИБДД приняли решение доставить мать и ребенка домой, а затем вернулись к месту происшествия и дождались вместе с мужчиной эвакуатор, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Патрульные продолжили несение службы, как только убедились, что эвакуатор прибыл и их помощь более не требуется.

Напомним, в начале января сотрудники ГИБДД по Артинскому району Свердловской области исполнили мечту восьмилетнего мальчика. Он хотел прокатиться в патрульном автомобиле, так как желает в будущем стать сотрудником правоохранительных органов. Инспекторы ДПС прокатили мальчика на служебном транспорте. Кроме того, они подарили ему игрушечную парковку для патрульного автомобиля, сладости и раскраску.

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