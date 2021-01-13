Не было и месяца: на Урале захлебнувшись манной кашей погиб младенец

Инцидент произошел 12 января. Малыш, которому не было месяца, захлебнулся манной кашей, сообщает Е1 со ссылкой на инсайдера среди местных жителей. По его словам, врачи 15 минут пытались вернуть ребенка в жизни. Также он уточнил, что семья малыша была многодетной и числилась, как неблагополучная.
В квартире антисанитарные условия, родители могли быть под наркотиками, на месте у них брали экспресс-тест,отметил инсайдер.
По его словам, другие дети не ходили в садик и не посещали школу. Умерший малыш был шестым ребенком в семье.
Инцидент также подтвердили в силовых структурах и медицинских кругах.