Не было и месяца: на Урале захлебнувшись манной кашей погиб младенец

Инцидент произошел 12 января. Малыш, которому не было месяца, захлебнулся манной кашей, сообщает Е1 со ссылкой на инсайдера среди местных жителей. По его словам, врачи 15 минут пытались вернуть ребенка в жизни. Также он уточнил, что семья малыша была многодетной и числилась, как неблагополучная.