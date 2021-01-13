Стали известны подробности гибели сотрудницы екатеринбургского «Водоканала»

По его словам, областным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Данная статья влечет за собой наказание вплоть до четырех лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или три года заниматься определенной деятельностью.