Стали известны подробности гибели сотрудницы екатеринбургского «Водоканала»

В Екатеринбурге появились подробности гибели сотрудницы «Водоканала», которая пошла передавать смену и пропала.

Как следует из материалов уголовного дела, 7 января женщина работала на отстойниках Южной аэрационной станции в МУП «Водоканал». Выполняя свои обязанности на очистных сооружениях, она упала в заполненный жидкостью отстойник и утонула. На данный момент сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента. Также они определят причины и условия, которые повлекли за собой смерть женщины. Отмечается, что будет принят комплекс мер по предотвращению повторения подобных ситуаций, сообщил руководитель следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбург областного Следственного комитета Дмитрий Аникин. По его словам, областным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Данная статья влечет за собой наказание вплоть до четырех лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или три года заниматься определенной деятельностью. Напомним, 7 января сотрудница «Водоканала» должна была прийти в административное здание, чтобы передать смену, но на месте оказалась лишь ее сменщица. Пошла передавать смену и пропала: на Урале погибла сотрудница «Водоканала»

