В Нижнем Тагиле на Вагонке Mazda сгорела во время командировки хозяина

В Нижнем Тагиле на Вагонке сгорел автомобиль, пока его хозяин был в командировке.

Инцидент произошел 13 января в 17:05 на улице Окунева около дома № 31. Там загорелась белая Mazda 3, пишет группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». По словам свидетеля произошедшего, соседи пытались потушить автомобиль, закидав его снегом, но это ни к чему не привело. Вскоре приехали пожарные. На машину было оформлено только ОСАГО, так что не повезло хозяину,рассказал свидетель. Как сообщили редакции TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности, во время происшествия владелец автомобиля был в командировке. Машиной пользовался его сын. Незадолго до инцидента молодой человек приехал к другу и оставил транспортное средство возле дома. Когда вышел, увидел: пожарные тушат автомобиль. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке транспортного средства,отметили в ведомстве. Photo: скриншот видео группы "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте" Напомним, накануне в Нижнем Тагиле отец и сын затопили печь в гараже, что привело к пожару. Загорелось перекрытие в районе печной трубы. В результате сгорел гараж, в котором находились два автомобиля. В Нижнем Тагиле отец и сын затопили печь и лишились гаража с двумя машинами

