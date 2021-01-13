В Нижнем Тагиле на Вагонке Mazda сгорела во время командировки хозяина

Инцидент произошел 13 января в 17:05 на улице Окунева около дома № 31. Там загорелась белая Mazda 3, пишет группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
По словам свидетеля произошедшего, соседи пытались потушить автомобиль, закидав его снегом, но это ни к чему не привело. Вскоре приехали пожарные.
На машину было оформлено только ОСАГО, так что не повезло хозяину,рассказал свидетель.
Как сообщили редакции TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности, во время происшествия владелец автомобиля был в командировке. Машиной пользовался его сын. Незадолго до инцидента молодой человек приехал к другу и оставил транспортное средство возле дома.
Когда вышел, увидел: пожарные тушат автомобиль. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке транспортного средства,отметили в ведомстве.
Напомним, накануне в Нижнем Тагиле отец и сын затопили печь в гараже, что привело к пожару. Загорелось перекрытие в районе печной трубы. В результате сгорел гараж, в котором находились два автомобиля.