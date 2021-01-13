В Нижнем Тагиле водитель сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

Пострадавшая запомнила, что автомобиль был белого цвета иностранной модели. Кроме того, на нем были логотипы такси. После того, как сотрудники ГИБДД изучили камеры наружного наблюдения, они установили автомобиль — «Тойота Авенсис». Его владельцем оказался мужчина 1960 года рождения. Его стаж составляет 40 лет. В течение 2020 года он три раза привлекался за нарушение ПДД.