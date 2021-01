В Нижнем Тагиле водитель сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

В Нижнем Тагиле 11 января на Вагонке неустановленный водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел около 08.00. Водитель следовал со стороны улицы Комитерна в направлении Ленинградского проспекта. Около дома № 111 на улице Тимирязева он допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД. В результате пострадавшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота (под вопросом) в Детскую центральную больницу. Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, опросили пострадавшую и очевидцев. Девочка рассказала, что она направлялась в школу. Когда она подошла к пешеходному переходу, то остановилась и убедилась, что приближающихся автомобилей нет. Девочка пошла через дорогу и в этот момент почувствовала удар слева. Водитель автомобиля доехал до парковки, вышел и сделал ей замечание. После этого мужчина уехал. Пострадавшая запомнила, что автомобиль был белого цвета иностранной модели. Кроме того, на нем были логотипы такси. После того, как сотрудники ГИБДД изучили камеры наружного наблюдения, они установили автомобиль — «Тойота Авенсис». Его владельцем оказался мужчина 1960 года рождения. Его стаж составляет 40 лет. В течение 2020 года он три раза привлекался за нарушение ПДД. Отмечается, что воитель оставил место ДТП. Согласно правилам дорожного движения, он был обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить аварийный знак, оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую помощь и сообщить в ГИБДД. В соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ за нарушение предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок 1-1,5 года или административный арест до 15 суток. На данный момент по факту ДТП проводится дознание. По его результатам будет решен вопрос о привлечении водителя к ответственности. Напомним, 12 января вечером на перекрестке улиц Пархоменко-Газетная произошло ДТП с участием ВАЗ-2104 и скорой помощи. У медицинского автомобиля была повреждена передняя часть и выбита одна фара. У ВАЗ-2104 видна вмятина с правой стороны, где находится место пассажира. В результате столкновения ВАЗ откинуло в направлении тротуара. В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ВАЗ-2104 и скорой помощи

