В Нижнем Тагиле на Новой Кушве загорелся частный дом.

Возгорание произошло около 11.00. Информация о пожаре появилась в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». На фотографии видно столб дыма и пламя. Photo: «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте» Оперативный комментарий в Отделе надзорной деятельности изданию TagilCity.ru получить не удалось. Напомним, 12 января в Нижнем Тагиле сгорели квартира на улице Красногвардейская и частный дом на улице Геологов. Из квартиры был эвакуирован один человек. О пострадавших информации не поступало. В Нижнем Тагиле за один вечер сгорели частный дом и квартира

