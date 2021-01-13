Зарезал товарища в Новый год: на Урале был задержан подозреваемый в убийстве мужчина

Инцидент произошел 1 января. По версии следствия, проживающие в одном общежитии мужчины 58 и 52 лет выпивали спиртные напитки. Собутыльники ранее были судимы за кражи и нигде не работали. Отметить Новый год они пригласили знакомого. Во время застолья между товарищами возник конфликт. Один мужчина взял нож и ударил другого в сердце. Когда находящейся в гостях свердловчанин увидел, что произошло, то вызвал полицию, сообщает «Городской вестник» со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Верхнесалдинский».