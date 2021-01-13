Зарезал товарища в Новый год: на Урале был задержан подозреваемый в убийстве мужчина

Зарезал товарища в Новый год: на Урале был задержан подозреваемый в убийстве мужчина

Сегодня, 19:35ПроисшествияPhoto: МО МВД России «Верхнесалдинский»
В Верхней Салде полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве товарища.

Инцидент произошел 1 января. По версии следствия, проживающие в одном общежитии мужчины 58 и 52 лет выпивали спиртные напитки. Собутыльники ранее были судимы за кражи и нигде не работали. Отметить Новый год они пригласили знакомого. Во время застолья между товарищами возник конфликт. Один мужчина взял нож и ударил другого в сердце. Когда находящейся в гостях свердловчанин увидел, что произошло, то вызвал полицию, сообщает «Городской вестник» со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Верхнесалдинский».

В результате подозреваемый был задержан. Его заключили под стражу, а сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 105 УК Российской Федерации (Убийство). Теперь ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 10 декабря в Екатеринбурге на стройке один рабочий зарезал другого.

Stories:
Верхняя и Нижняя Салда
Related news:
убийствополицияВерхняя СалдаНовый год
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы