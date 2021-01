Зарезал товарища в Новый год: на Урале был задержан подозреваемый в убийстве мужчина

В Верхней Салде полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве товарища.

Инцидент произошел 1 января. По версии следствия, проживающие в одном общежитии мужчины 58 и 52 лет выпивали спиртные напитки. Собутыльники ранее были судимы за кражи и нигде не работали. Отметить Новый год они пригласили знакомого. Во время застолья между товарищами возник конфликт. Один мужчина взял нож и ударил другого в сердце. Когда находящейся в гостях свердловчанин увидел, что произошло, то вызвал полицию, сообщает «Городской вестник» со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Верхнесалдинский». В результате подозреваемый был задержан. Его заключили под стражу, а сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 105 УК Российской Федерации (Убийство). Теперь ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Напомним, 10 декабря в Екатеринбурге на стройке один рабочий зарезал другого. В Екатеринбурге мужчина зарезал жену и покончил с собой на глазах у дочери

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter