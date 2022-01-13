15-летний горнолыжник из Нижнего Тагила разбился на горе Белой

Соревнования среди горнолыжников были запланированы 12 января, но их отменили. Во время тренировки травмы получил воспитанник отделения спорта, сообщили ИА «Все Новости» очевидцы произошедшего. У спортсмена повреждены шейный и поясничный отделы позвоночника, легкое, фиксировалась кровопотеря.
По словам директора «Аиста» Якова Миленького, врачи о состоянии подопечного пока не сообщают. Он сообщил, что были консилиумы, подростка ввели в кому и на вертолете доставили в Екатеринбург. На данный момент, добавил Миленький, ситуация находится на контроле замминистра здравоохранения и министра спорта.
В полиции начата проверка по данному факту. Также обстоятельства случившегося выясняет прокуратура.