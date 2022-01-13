15-летний горнолыжник из Нижнего Тагила разбился на горе Белой

15-летний горнолыжник из Нижнего Тагила разбился на горе Белой
15-летний горнолыжник из Нижнего Тагила разбился на горе Белой
Сегодня, 18:40ПроисшествияФото: pixabay.com
15-летний воспитанник спортшколы «Аист» под Нижним Тагилом травмировался во время тренировочного проката. Сейчас он госпитализирован в детскую больницу № 9 Екатеринбурга.

Соревнования среди горнолыжников были запланированы 12 января, но их отменили. Во время тренировки травмы получил воспитанник отделения спорта, сообщили ИА «Все Новости» очевидцы произошедшего. У спортсмена повреждены шейный и поясничный отделы позвоночника, легкое, фиксировалась кровопотеря.

По словам директора «Аиста» Якова Миленького, врачи о состоянии подопечного пока не сообщают. Он сообщил, что были консилиумы, подростка ввели в кому и на вертолете доставили в Екатеринбург. На данный момент, добавил Миленький, ситуация находится на контроле замминистра здравоохранения и министра спорта.

В полиции начата проверка по данному факту. Также обстоятельства случившегося выясняет прокуратура.

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происшествиегора БелаяАистНижний Тагил
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