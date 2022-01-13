Из-за массового «минирования» школ 50 тысяч детей не смогли учиться в Тюмени

Во второй половине дня в Тюмени пришлось эвакуировать все школы из-за массовых анонимных сообщений о минировании.

Каждое учебное заведение по-своему оповещало об эвакуации: например, сообщения родителям на телефон и объявление по школьному радио. Ожидая, детям пришлось стоять перед входом в заведения, сообщает «Наш город». В результате во все школы прибыли группы разминирования Росгвардии и кинологические службы. Предполагается, что процедуры будут продолжаться всю ночь. В общей сложности было эвакуировано 50 тысяч школьников, гласит информация Информцентра Правительства Тюменской области. Ранее в Тюмени аналогичная ситуация произошла 21 декабря 2021 года. Напомним, 12 января поступило множество сообщений о минировании школ Екатеринбурга. Учебным заведениям приходилось отправлять учеников по домам, а те выкалывали видео в TikTok. В родительской же среде началась паника. Видео в TikTok, дистант, паника: что известно о лжеминированиях школ в Екатеринбурге

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