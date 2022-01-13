О 170 письмах о минировании за день сообщили в МВД Екатеринбурга

О 170 письмах о минировании за день сообщили в МВД Екатеринбурга
О 170 письмах о минировании за день сообщили в МВД Екатеринбурга
Сегодня, 10:46ПроисшествияФото: 1MI
170 писем с сообщением о минировании получили образовательные и другие организации Свердловской области за 12 января 2022 года. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Проверки проводили 257 сотрудников ОВД, а также более 70 единиц техники. Также были задействованы ресурсы коллег из других организаций, пишет Е1. Он отметил, что во время мероприятий никаких опасных веществ не было обнаружено.

Полковник предположил, что информационные атаки могли быть организованы из-за границы.

Напомним, 151 школа была эвакуирована в Екатеринбурге утром 12 января. Все ученики были отпущены домой, а в некоторых школах до конца недели введен дистант. Также были эвакуированы студенты колледжей и вузов. Глава СК РФ взял дело под личный контроль и поручил провести проверку.

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