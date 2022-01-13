Рабочий «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге получил травму в цехе и лишился стоп

Рабочий «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге получил травму в цехе и лишился стоп
Рабочий «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге получил травму в цехе и лишился стоп
Вчера, 22:34ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина серьезно пострадал, когда работал на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге. Он уронил на свои ноги тяжелый груз и был госпитализирован в ГКБ № 23.

В результате врачам пришлось ампутировать обе стопы. На данный момент состояние уральца остается тяжелым, пишет Е1 со ссылкой на источник в медицинских кругах. На заводе также подтвердили факт инцидента. Там отметили, что мужчина получил всю необходимую медицинскую помощь. Была создана комиссия по расследованию причин произошедшего.

Напомним, в конце декабря стало известно, что по решению суда АО «Русских Хром 1915» будет выплачивать жительнице Первоуральска 200 тысяч рублей за перелом пальцев. При этом женщина не проработала ни дня.

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Екатеринбург
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