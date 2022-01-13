Рабочий «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге получил травму в цехе и лишился стоп

В результате врачам пришлось ампутировать обе стопы. На данный момент состояние уральца остается тяжелым, пишет Е1 со ссылкой на источник в медицинских кругах. На заводе также подтвердили факт инцидента. Там отметили, что мужчина получил всю необходимую медицинскую помощь. Была создана комиссия по расследованию причин произошедшего.
Напомним, в конце декабря стало известно, что по решению суда АО «Русских Хром 1915» будет выплачивать жительнице Первоуральска 200 тысяч рублей за перелом пальцев. При этом женщина не проработала ни дня.