Разъяренный дворник в Нижнем Тагиле нецензурно выругался на женщину с собакой

Тагильчанку обматерил дворник. И все из-за того, что ее домашний питомец понюхал его лопату.

О конфликте местной жительницы и дворника сообщает паблик Инцидент Нижний Тагил. С ее слов, конфликт произошел у подъезда, когда она с Лисой, так зовут собаку, возвращалась с прогулки. Животное проявило любопытство и понюхало кем-то оставленную лопату. Но это бросилось в глаза владельцу инструмента. К женщине с метлой наперевес бросился дворник. Он стоял у соседнего подъезда и возмутился поведением пса. По словам женщины, мужчина грязно ругался. Она попыталась спросить «что случилось», но незнакомец был настроен агрессивно. Она подхватила собаку на руки и забежала в подъезд. Обслуживанием дома занимается управляющая компания «Городок». Почему этот дворник проявил агрессию тагильчанка не понимает.

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