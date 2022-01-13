Сообщения о минировании школ в Свердловской области рассылал подросток из Камышлова

В Свердловской области задержан подросток, державший в напряжении все оперативные службы. Из-за анонимных писем, которые он рассылал на почтовые ящики, проводилась массовая эвакуация из административных зданий, в том числе школ.

Около года в городах Свердловской области кто-то срывал занятия в школах. Неизвестный злоумышленник рассылал на почтовые ящики спам, сообщая о заминировании зданий. Выйти на автора никак не удавалось. И чем дольше это продолжалось, тем активнее он становился. Письма приводили к все более массовой эвакуации. Очередной такой случай произошел 12 января. Работу школ, лицеев и даже отдельных вузов Екатеринбурга пришлось приостановить. Кинологи с собаками искали взрывные устройства, но ничего не нашли. Ситуацию взяли на контроль в силовых ведомствах, в том числе председатель СК России Александр Бастрыкин. По его поручению началась проверка в масштабах всей страны. След привел в Камышлов Свердловской области. Злоумышленником оказался 15-летний подросток. Искали его еще с 18 января 2021 года, когда неизвестный сообщил о якобы готовящемся в камышловском лицее № 5 террористическом акте. По данному факту и другим схожим были возбуждены уголовные дела. Все они объединены в одно и переданы органами МВД в региональный СК. География преступления не ограничивается только Свердловской областью. Поймав кураж, юнец начал донимать объекты в Архангельске, Чебоксарах, Владивостоке, Калининграде, Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других. Даже сообщал о готовящихся терактах в здании МГУ, Госдумы и Совета Федерации. А если брать страны СНГ, то это самые различные организации в Казахстане, Беларуси, Армении и Украине. Чтобы его не могли отследить, подросток с флеш-карты запускал операционные системы на Linux. Встроенные в оболочку инструменты подменяли истинные IP-адреса. Поэтому попытки «вычислить» точный проваливались. Судьбу подростка будет решать суд. По закону ему грозит крупный штраф, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с отбыванием в воспитательной колонии, сообщает Е1.

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