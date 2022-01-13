Водитель «Лексуса» в Березовском дважды ранил из пистолета неуступчивого «газелиста»

Водители вышли на улицу, чтоб «поговорить по мужски», но до драки у них не дошло. Водитель «Лексуса» просто достал травматический пистолет и произвел два выстрела в обидчика. Пули попали в живот и ногу. Но выяснив подробности конфликта, полицейские не стали возбуждать уголовное дело. И тогда пострадавший, пробывший на больничном полтора месяца из-за травм, обратился в прокуратуру.