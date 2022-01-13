Жительница Невьянска спасла сбитую на улице овчарку

Жительница Невьянска спасла сбитую на улице овчарку
Жительница Невьянска спасла сбитую на улице овчарку
Сегодня, 18:32ПроисшествияФото: Pixabay
Овчарку Летти, сбитую автомобилем в Невьянске, спасла местная жительница Ольга.

ДТП произошло на улице Мартьянова. Его виновник не стал помогать пострадавшему животному и предпочел скрыться с места аварии. Очевидицей ДТП стала местная жительница Ольга, которая решила помочь четвероногому другу человека.

Увидев идущих по улице росгвардейцев, женщина попросила занести собаку в дом, где ей была оказана необходимая помощь. На следующий день Ольга разыскала хозяев овчарки, и те забрали питомца домой, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Тяжелых травм у собаки зафиксировано не было, к ней уже вернулся аппетит, но на лапы Летти еще не встает, и находится под присмотром ветеринаров.

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