Жительница Невьянска спасла сбитую на улице овчарку

ДТП произошло на улице Мартьянова. Его виновник не стал помогать пострадавшему животному и предпочел скрыться с места аварии. Очевидицей ДТП стала местная жительница Ольга, которая решила помочь четвероногому другу человека.
Увидев идущих по улице росгвардейцев, женщина попросила занести собаку в дом, где ей была оказана необходимая помощь. На следующий день Ольга разыскала хозяев овчарки, и те забрали питомца домой, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Тяжелых травм у собаки зафиксировано не было, к ней уже вернулся аппетит, но на лапы Летти еще не встает, и находится под присмотром ветеринаров.