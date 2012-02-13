Еще один притон дезоморфинщиков прикрыли в Нижнем Тагиле. На этот раз на ГГМ (ВИДЕО)

В наркоманском притоне в момент проведения операции находились 7 человек: четверо мужчин и три женщины. При них находилось 20 кубов приготовленного наркотика, что эквивалентно примерно 20-ти дозам. Посетителей и арендатора «крокодиловой» квартиры задержали и отправили на медосвидетельствование. Большинство из задержанных ранее судимы, один из них, Алексей Скочихин, отсидел в колониях половину своей жизни, 21 год.

Организатором притона был 6-кратно судимый Дмитрий Максимов 1972 года рождения, который регулярно пускал в съемную квартиру большие компании наркоманов. Готовил «крокодил» не он, а другой задержанный – Андрей Белоусов 1970 года рождения. На вопрос организаторов рейда: «Почему употребляешь дезоморфин?» Андрей честно ответил: «Героин кончился». За кадром он пояснил правоохранителям, что означает его ответ. Оказывается, недавно в ходе операции «Города без наркотиков» был задержан «барыга», регулярно поставлявший мужчине героин. Таким образом, во многом благодаря работе фонда, постепенно ломаются цепочки сбыта наркотиков в Нижнем Тагиле.

Правоохранители и сотрудники фонда обратили внимание на тот факт, что, несмотря на вступивший в силу официальный запрет на свободную продажу кодеинсодержащих препаратов, задержанные без труда покупали все необходимые составляющие для приготовления наркотика. Видимо, многие владельцы и продавцы аптек еще не знают о нововведении и совершают действия, карающиеся законом.

Сотрудники фонда «Город без наркотиков» выражают благодарность Отделу управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков за совместное проведение рейда.