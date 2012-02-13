В Нижнем Тагиле полицейский спас тонущего ребенка с помощью брючного ремня

По данным пресс-службы областного управления МВД, в субботу, 11 февраля, в дежурную часть МВД поступил сигнал о том, что недалеко от здания Отдела внутренних дел Ленинского района, улица Островского,1, в реке тонут два мальчика. Женщина уточнила, что примерный адрес места происшествия – улица Папанина, 150 метров от здания ОВД. Майор полиции Юрий Махамалкин среагировал на звонок моментально. Поняв, где мальчишки попали в беду, он, не одеваясь, выбежал на улицу.

Когда полицейский прибыл на место, один из ребят уже выбрался на берег и безуспешно пытался помочь своему товарищу. При этом рядом стояла толпа народу, человек 10 взрослых людей, которые не решались подойти и оказать помощь. Майор попросил отойти спасшегося ребенка на безопасное расстояние, и по-пластунски подобрался к тонущему мальчику, протянув ему ремень от своих брюк. Вцепившись в него, парень приблизился к берегу. Схватив за копюшон, полицейский вытащил ребенка на сушу.

Детей отвели в отделение дежурной части, согрели и напоили горячим чаем. К счастью, госпитализация мальчишкам не потребовалась. Оказалось, что ребята учатся в 4-ом классе школы №23. Родители, пришедшие за детьми, поблагодарили полицейского и уверили, что он будет желанным гостем на всех днях рождения спасшихся детей. А начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин дал указание подготовить документы на представление Юрия Махамалкина к награде.