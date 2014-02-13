Медали «50 лет победы» и «Ветеран труда» чуть не ушли на «черный» рынок – полицейские Тагила раскрыли дело

В декабре 2013 года жители села Верхняя Ослянка обратились в полицию, обнаружив, что в один из домов проникли неизвестные. По данному факту была проведена проверка. Установлено, что хозяином летнего домика является 65-летний пенсионер из города Новоуральска, отец которого воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был командиром орудия, участвовал в освобождении Ленинграда от вражеской блокады, закончил службу в звании старшего сержанта. После войны много лет проработал в Серебрянском Леспромхозе. Ветеран скончался в 2009 году на 88 году жизни.

Сын фронтовика на месте происшествия пояснил сыщикам, что из жилища пропали предметы бытовой техники, в том числе ТВ-приставка и несколько фонариков, а также медали, которые он хранил как память об отце.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след и задержать двух подозреваемых. Ими оказались местные жители 1986 и 1977 годов рождения. Один из них ранее судим за хищения и причинение тяжких телесных повреждений, отбывал реальный срок наказания в местах лишения свободы.

По данным старшего следователя следственного отдела № 8 ОВД Нижнего Тагила майора юстиции Натальи Отрадновой, уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации – кража с проникновением в жилище. Это статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции изъяли похищенные медали фронтовика и вернули их законному представителю. Следует отметить, потерпевший также является ветераном труда, много лет он проработал на предприятии Среднеуральского управления строительства. Пожилой мужчина выразил искренние слова признательности и благодарности полицейским Нижнего Тагила за оперативность в раскрытии этого резонансного преступления.