Владелец нижнетагильского магазина «Курико» оштрафован за нарушение санитарного законодательства
Специалисты Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора провели административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя, владельца магазина «Курико» (г. Нижний Тагил, ул. Чайковского, 108). Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления. При осмотре территории сотрудники ведомства обнаружили, что мусоросборник (бункер для крупногабаритного мусора) был переполнен, крышка отсутствовала, мусор своевременно не вывозился.
По результатам надзорного мероприятия в отношении ИП Исмайлова был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.8.2 КоАП РФ. Постановлением судьи Дзержинского районного суда Свердловской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.
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