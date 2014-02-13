Владелец нижнетагильского магазина «Курико» оштрафован за нарушение санитарного законодательства

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления. При осмотре территории сотрудники ведомства обнаружили, что мусоросборник (бункер для крупногабаритного мусора) был переполнен, крышка отсутствовала, мусор своевременно не вывозился.