Благодаря жалобам жителей Красного Камня полиция Нижнего Тагила ликвидировала наркопритон

Жильцы одного из домов на улице Победы сообщили стражам правопорядка о том, что в одной из квартир идёт торговля запрещёнными веществами. Чтобы доказать факт продажи наркотиков, полиция послала в эту квартиру мнимого покупателя, который расплатился за товар мечеными деньгами.

Сразу после продажи наркотического вещества, сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОНа ворвались в квартиру. До выяснения всех обстоятельств они задержали хозяина квартиры и ещё четырех находившихся там человек.

Проведя обыск, полицейские обнаружили предметы, явно указывающие на то, что в квартире употребляли наркотики. Они обнаружили: шприцы, пакет с остатками наркотического вещества, фольгу с нагаром, электронные весы, разнообразные трубки и сверток с растительным веществом желтого цвета.

Изучив телефон подозреваемого, оперативники узнали координаты «закладки» наркотиков на улице Красноармейская. Кроме того, позже было установлено, что в прошлом году тагильчанин содержал в своей квартире наркопритон. Это добавило к выдвинутым против него обвинениям ещё одну статью.

Совсем недавно, в начале февраля, сотрудники полиции Нижнего Тагила раскрыли целую сеть продажи наркотиков.