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Благодаря жалобам жителей Красного Камня полиция Нижнего Тагила ликвидировала наркопритон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Благодаря жалобам жителей Красного Камня полиция Нижнего Тагила ликвидировала наркопритон

13 февраля 2016, 10:50ПроисшествияДенис Таратонов
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