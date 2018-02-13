6 садовых домов сгорели за ночь в Екатеринбурге (ФОТО)

Первый пожар произошел 12 февраля около 19:00 в двухэтажном доме в саду «Энергетик-2», еще 2 дома в соседнем саду «Солнечный» вспыхнули примерно в 21:42. В них находились газовые баллоны, однако спасателям удалось вовремя их вынести и избежать взрыва.