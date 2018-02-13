6 садовых домов сгорели за ночь в Екатеринбурге (ФОТО)
13 февраля, 13:00Происшествия
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В ночь на 13 февраля сгорели 6 домов, находящихся в коллективных садах на Московском тракте в столице Урала. Местные жители подозревают, что дома подожгли неизвестные.
Сюжеты: Екатеринбург
Первый пожар произошел 12 февраля около 19:00 в двухэтажном доме в саду «Энергетик-2», еще 2 дома в соседнем саду «Солнечный» вспыхнули примерно в 21:42. В них находились газовые баллоны, однако спасателям удалось вовремя их вынести и избежать взрыва.
Поздним вечером произошли пожары в саду «Хрустальный»: там сгорели 3 частных дома и постройки на участках. По словам очевидцев, дома стоят в 100-150 метрах друг от друга, и огонь не мог перекинуться. Местные жители подозревают, что дома подожгли, пишет «Наша Газета».
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Фото: «Наша Газета»
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