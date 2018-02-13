Двухмесячная девочка получила перелом теменной кости в аварии под Нижним Тагилом
13 февраля, 14:50Происшествия
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Вчера на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ. В аварии пострадала двухмесячная девочка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребёнка перевозили в автолюльке на заднем сиденье ВАЗ-21124. Во время столкновения автомобилей девочка получила перелом теменной кости и ушиб головного мозга.
Днем 12 февраля выехавший на трассу 24-х летний водитель ВАЗ-21102 не пропустил проезжавший мимо автомобиль ВАЗ-21124, в котором кроме девочки находились 26-летняя девушка и 27-летний мужчина. В результате столкновения девушка получила ушиб головы, грудины и правого предплечья, мужчина — ушиб голени.
Как пишет «Наша газета», пассажиры ВАЗ-21124 самостоятельно обратились за медицинской помощью в ЦГБ №3.
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