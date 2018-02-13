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Двухмесячная девочка получила перелом теменной кости в аварии под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двухмесячная девочка получила перелом теменной кости в аварии под Нижним Тагилом

13 февраля, 14:50Происшествия
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