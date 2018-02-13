Обвиняемый насильник и убийца из Екатеринбурга признался еще в 11 преступлениях

По версии следствия, 35-летний екатеринбуржец Алексей Фалькин, в отношении которого открыто уголовное дело, 15 апреля 2017 года изнасиловал Вахрушеву в одном из подвалов домов. После этого он нанес ей 40 ножевых ранений и вырезал половые органы. Тело мужчина вывез в район Серовского тракта и оставил в лесу. У женщины остался пятилетний сын.

Как выяснилось, ранее Фалькин уже был судим за изнасилование учительницы города Березовского, отсидев за это 2 года и освободившись в 2015 году.

Алексей Фалькин признался еще в 11 преступлениях, совершенных им на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Управление Следственного комитета РФ по Свердловской области сообщает, что в правоохранительные органы информация o данных преступлениях не поступала, ведется расследование.