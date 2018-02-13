Житель Артинского района подозревается в убийстве сожительницы
13 февраля, 06:35Происшествия
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Ссора между сожителями закончилась смертью одного из них. Мужчину подозревают в убийстве с помощью ножа.
Днём 8 февраля в одном из домов деревни Пантелейково Артинского городского округа произошёл конфликт между сожителями. В результате мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи ножа убил женщину.
Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело, следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления.
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