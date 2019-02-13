Борец с коррупцией задержан в Екатеринбурге за взятку в два миллиона
Вчера, 19:36ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге задержан сотрудник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции в связи с подозрением во взяточничестве.
Сюжеты: Екатеринбург
Спецоперация по задержанию длилась почти всю ночь. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По предварительной информации, правоохранитель попался на взятке в два миллиона рублей. Если вина сотрудника будет доказана, его ждет суд и увольнение из органов, пишет «Облгазета».
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