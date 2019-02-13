Борец с коррупцией задержан в Екатеринбурге за взятку в два миллиона

Спецоперация по задержанию длилась почти всю ночь. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительной информации, правоохранитель попался на взятке в два миллиона рублей. Если вина сотрудника будет доказана, его ждет суд и увольнение из органов, пишет «Облгазета».