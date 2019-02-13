Две несовершеннолетние избиты в Екатеринбурге по подозрению в краже у наркоторговцев
Вчера, 08:39ПроисшествияФото: pixabay.com
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Две несовершеннолетние девушки из Березовского были избиты в Екатеринбурге из-за подозрения в краже денег у наркоторговцев.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, две школьницы подрабатывали закладчицами у наркоторговцев. Те заподозрили девушек в краже денег и товара и избили. При этом несовершеннолетних унижали и записывали все на камеру. Потерпевшие факт торговли наркотическими средствами отрицают.
Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по данному факту начато расследование. В ходе следственных мероприятий будут опрошены потерпевшие, а также установлены личности всех участников конфликта.
Одного из участников видеоролика с избиением девушек уже задержали, он находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, пишут «Вечерние Ведомости».
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