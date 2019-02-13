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Две несовершеннолетние избиты в Екатеринбурге по подозрению в краже у наркоторговцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Prison 553836 1920

Две несовершеннолетние избиты в Екатеринбурге по подозрению в краже у наркоторговцев

Вчера, 08:39ПроисшествияФото: pixabay.com
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