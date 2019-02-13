Две несовершеннолетние избиты в Екатеринбурге по подозрению в краже у наркоторговцев

По предварительной информации, две школьницы подрабатывали закладчицами у наркоторговцев. Те заподозрили девушек в краже денег и товара и избили. При этом несовершеннолетних унижали и записывали все на камеру. Потерпевшие факт торговли наркотическими средствами отрицают.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по данному факту начато расследование. В ходе следственных мероприятий будут опрошены потерпевшие, а также установлены личности всех участников конфликта.