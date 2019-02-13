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Рабочий из Первоуральска погиб при незаконной валке деревьев: подозревается ИП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочий из Первоуральска погиб при незаконной валке деревьев: подозревается ИП

Вчера, 16:19ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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