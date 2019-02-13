Рабочий из Первоуральска погиб при незаконной валке деревьев: подозревается ИП

В Первоуральске проводится проверка по факту причинения смерти по неосторожности. По версии следствия, подозреваемый, не имея разрешения, осуществлял рубку леса на территории поселка Шаля. Предприниматель работал бензопилой, осуществляя валку деревьев, с ним работали три человека, которые оказывали ему помощь в разборке завалов из поваленных деревьев и отпиливали суки.

В ходе работы были нарушены меры безопасности при разборе завалов из срубленных деревьев. Индивидуальный предприниматель не использовал в процессе работ трактор и не предусмотрел пути отхода работников в случае падения завала.

В результате этого на одного из помощников упало дерево, мужчина скончался от полученных травм.