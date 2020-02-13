Глава СК взял на контроль дело убитой смесителем 8-летней тагильчанки
Сегодня, 22:03ПроисшествияФото: пресс-служба СК РФ
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству СУ СК России по Свердловской области доложить обо всех обстоятельствах и принятых процессуальных решениях по делу о смерти 8-летней девочки из Нижнего Тагила, на голову которой упал смеситель. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне СК закрыл дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Напомним, летом 2019 года 8-летняя девочка гуляла во дворе своего дома на Ленинградском проспекте, когда кто-то бросил с верхних этажей смеситель. Он попал девочке в голову, она скончалась в больнице. По одной из версий, смеситель мог кинуть с балкона шестилетний мальчик, который скидывал с балкона разные предметы, однако эта версия не нашла подтверждения во время расследования.
Адвокат семьи погибшей заявил, что расследование прекращено преждевременно. Он рассказал, что семья обратилась с жалобой в Главное следственное управление СК.
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