На заводе под Екатеринбургом из-за короткого замыкания пострадали трое рабочих

Трое сотрудников (мужчина и две женщины) были госпитализированы. По предварительным данным, они получили термические ожоги порядка 80% тела.

В цехе пароснабжения при переключении электроснабжения с основного на резервное произошло короткое замыкание в результате образования электродуги пострадало 3 человека, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-секретаря предприятия «Русский хром» Всеволода Орешкина.

На данный момент возгорания и угрозы экологической безопасности нет. Предприятие работает в штатном режиме. На место происшествия выехал прокурор Первоуральска Владимир Курочкин.