На заводе под Екатеринбургом из-за короткого замыкания пострадали трое рабочих
Сегодня, 13 февраля, в Первоуральске на предприятии «Русский хром» произошло короткое замыкание на питающей подстанции. В результате происшествия пострадали трое сотрудников завода, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Трое сотрудников (мужчина и две женщины) были госпитализированы. По предварительным данным, они получили термические ожоги порядка 80% тела.
В цехе пароснабжения при переключении электроснабжения с основного на резервное произошло короткое замыкание в результате образования электродуги пострадало 3 человека, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-секретаря предприятия «Русский хром» Всеволода Орешкина.
На данный момент возгорания и угрозы экологической безопасности нет. Предприятие работает в штатном режиме. На место происшествия выехал прокурор Первоуральска Владимир Курочкин.
Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.