В Кушве пьяный водитель для избежания наказания прикинулся пассажиром своего авто

Инспекторы догнали беглеца, однако, когда они подошли к машине, на месте водителя никого не было.

В это время с заднего пассажирского сиденья вышел молодой человек. Чтобы уйти от ответственности, водитель пытался притвориться пассажиром,рассказали в ГИБДД.

От парня пахло спиртным. При прохождении освидетельствования он вновь пошел на обман, имитировав, что выдыхает воздух, но в итоге алкотестер выдал результат — 0,529 мл/л. Полицейские зафиксировали состояние опьянения.