В Кушве пьяный водитель для избежания наказания прикинулся пассажиром своего авто
Сегодня, 17:58ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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Утром 13 февраля в Кушве сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль ВАЗ-2114 для проверки документов. Однако водитель на сигнал полицейских не отреагировал и попытался скрыться во дворе, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Сюжеты: Кушва
Инспекторы догнали беглеца, однако, когда они подошли к машине, на месте водителя никого не было.
В это время с заднего пассажирского сиденья вышел молодой человек. Чтобы уйти от ответственности, водитель пытался притвориться пассажиром,рассказали в ГИБДД.
От парня пахло спиртным. При прохождении освидетельствования он вновь пошел на обман, имитировав, что выдыхает воздух, но в итоге алкотестер выдал результат — 0,529 мл/л. Полицейские зафиксировали состояние опьянения.
Позже стало известно, что водитель получил права в 2015 году. За это время за нарушение ПДД он был оштрафован четыре раза.
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