В Нижнем Тагиле на перекрёстке столкнулись два внедорожника
Утром 13 февраля на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Зари в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух внедорожников: Mitsubishi Outlander и Renault Duster. Авария обошлась без пострадавших, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Водитель Mitsubishi ехал по Ленинградскому проспекту и при повороте налево, на улицу Зари, не предоставил преимущество движения автомобилю Renault Duster. В результате ДТП, автомобили имеют технические повреждения, пострадавших нет,рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды.
Также сообщается, что на момент публикации ведётся оформление ДТП. Устанавливаются окончательные обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 11 февраля в Нижнем Тагиле на Тагилстрое случилось ДТП с участием трамвая и фуры Scania. В 9:40 утра на улице Металлургов автомобиль Scania при повороте налево ко Дворцу культуры НТМК не пропустил трамвай, двигавшийся в попутном направлении. Трамвай следовал по маршруту № 4 «ВМЗ-Тагилстрой». В нем находились 10 пассажиров, никто не пострадал.