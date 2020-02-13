В Нижнем Тагиле на перекрёстке столкнулись два внедорожника

Водитель Mitsubishi ехал по Ленинградскому проспекту и при повороте налево, на улицу Зари, не предоставил преимущество движения автомобилю Renault Duster. В результате ДТП, автомобили имеют технические повреждения, пострадавших нет,рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды.

Напомним, утром 11 февраля в Нижнем Тагиле на Тагилстрое случилось ДТП с участием трамвая и фуры Scania. В 9:40 утра на улице Металлургов автомобиль Scania при повороте налево ко Дворцу культуры НТМК не пропустил трамвай, двигавшийся в попутном направлении. Трамвай следовал по маршруту № 4 «ВМЗ-Тагилстрой». В нем находились 10 пассажиров, никто не пострадал.