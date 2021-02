В Екатеринбурге ночью сгорели два коттеджа в цыганском поселке

В Екатеринбурге пожарные более семи часов тушили два коттеджа в цыганском поселке, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на улице Тельмана, 83 поступило на пульт диспетчеру в 20.27. Горели два частных жилых дома, площадь пожара составила 270 квадратных метров. На месте пожара работали 48 человек личного состава и 15 единиц спецтехники, среди них и высотная. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершилась к 3.34. Для тушения пожара и защиту соседних строений от огня было создано два боевых участка, работали пять звеньев газодымозащитной службы. До прибытия огнеборцев из домов самостоятельно эвакуировались четыре человека, пострадавших нет. Напомним, 9 февраля в Нижнем Тагиле на улице Оплетина произошел пожар в квартире трехэтажного жилого дома. Хозяин уснул с непотушенной сигаретой. Соседи, которые почувствовали запах дыма, вызвали пожарных. Уснул с непотушенной сигаретой: в Нижнем Тагиле на улице Оплетина загорелась квартира

