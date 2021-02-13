В Екатеринбурге ночью сгорели два коттеджа в цыганском поселке

На месте пожара работали 48 человек личного состава и 15 единиц спецтехники, среди них и высотная. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершилась к 3.34. Для тушения пожара и защиту соседних строений от огня было создано два боевых участка, работали пять звеньев газодымозащитной службы.