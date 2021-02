В Екатеринбурге пойман и передан Италии мафиози-вымогатель

В Екатеринбурге был задержан мафиози, находившийся в международном розыске. Его передали Италии.

В одной из гостиниц столицы Урала в феврале 2020 года был задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске. Его обвиняют в 28 эпизодах вымогательства у денежных средств у водителей и угрозах владелице транспортной компании в период 2002–2011 годов. Подозреваемый является гражданином Молдавии. Ордер на его арест был выдан в 2018 году. Его передали правоохранительным органам Италии, пишет E1. Напомним, в СИЗО Екатеринбурга был помещен бразилец по ориентировке Интерпола. Ему вменяют поджог телестудии в Бразилии. Сам обвиняемый считает, что подвергся политическому преследованию у себя на родине, а если его депортируют, то его жизнь будет в опасности. В связи с этим он попросил предоставить ему политическое убежище, однако получил отказ. В Екатеринбурге обвиняемому в терроризме бразильцу отказали в политическом убежище

