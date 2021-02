В Екатеринбурге пропал журналист телеканала «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов. Супруга планирует обратиться в к полицейским.

Ведущий программы «Правда жизни» и «Резонанс» Алексей Кузнецов не выходил на связь с 11 февраля. Около 22.00 он вышел из здания телеканала и сел в неизвестный автомобиль. О пропаже стало известно от коллег журналиста, пишет 66.ru. У Кузнецова также есть свой YouTube-канал, где он выкладывает собственные документальные расследования о пытках в системе ФСИН. По информации издания, жена журналиста собирается написать заявление в правоохранительные органы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter