В Екатеринбурге рецидивист попытался ограбить пенсионера в отделении банка и попался

Напомним, житель Нижнего Тагила ограбил спортивный магазин. Он угрожал оружием, похожим на пистолет, персоналу и вышел из магазина с приятелем, на которого была надета неоплаченная куртка. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.