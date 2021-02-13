В Екатеринбурге рецидивист попытался ограбить пенсионера в отделении банка и попался

Происшествие случилось днем 4 февраля. В отделении одного из банков в столице Урала мужчина попытался выхватить сумку у дедушки, однако ему не удалось осуществить задуманное и он скрылся в неизвестном направлении, пишет E1.
Полицейские в ходе оперативных мероприятий выяснили, кем является неудавшийся грабитель и доставили мужчину в участок. Им оказался местный житель 1977 года рождения. Он уже имел проблем с законом из-за участие в краже и грабеже.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ (Покушение на грабеж). Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, житель Нижнего Тагила ограбил спортивный магазин. Он угрожал оружием, похожим на пистолет, персоналу и вышел из магазина с приятелем, на которого была надета неоплаченная куртка. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.