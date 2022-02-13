КАМАЗ слил бак с канализационными отходами в лес в Екатеринбурге

Ассенизатор слил канализационные отходы в лес в Екатеринбурге

Ассенизатор в Екатеринбурге слил канализационные отходы в лес. Местный житель наблюдал за оранжевым КАМАЗом, на кабине которого была эмблема «Урал-МБ».

Машина остановилась рядом с лесополосой на улице Совхозной и начала сбрасывать содержимое своего бака. По словам очевидца, он указал водителю на его несанкционированные действия. Однако, мужчина замечание проигнорировал, пишет Е1. Напомним, в последнее время этот бизнес сталкивается с заметным ростом расходов. На территории Екатеринбурга функционирует лишь Южная аэрационная станция. Очистные сооружения в северной части города для слива канализационных отходов временно закрыты. Ассенизаторы вынуждены ездить в поселок Северка и на юг Екатеринбурга. Местный «Водоканал» устанавливает при этом высокие выплаты за нанесение вреда системам стоков. Предприниматели пришли к договоренности о повышении расценок на предоставляемые услуги. Стремительно выросшие тарифы повергли клиентов в шок.

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