Минирование многоэтажки в Екатеринбурге оказалось ложным

Минирование многоэтажки в Екатеринбурге оказалось ложным
Минирование многоэтажки в Екатеринбурге оказалось ложным
Сегодня, 10:32ПроисшествияФото: 1МI
Никакой угрозы для жителей дома на Бисертской, 18 в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании не было.

В настоящий момент проводится проверка по факту происшествия. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

По итогам проверочных мероприятий установлено, что никакой реальной угрозы зданию и его жителям не было. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту инцидента, по окончании которой примут обоснованное решение,сообщили в МВД.

Напомним, инцидент произошел вечером в субботу, 13 февраля. Людей из дома на Бисертской, 18 в Екатеринбурге вывели на улицу из-за сообщения о минировании.

Сюжеты:
ЭксклюзивЕкатеринбург
Материалы по теме:
МВДуправление мвдугроза взрыва
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы