Минирование многоэтажки в Екатеринбурге оказалось ложным

В настоящий момент проводится проверка по факту происшествия. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
По итогам проверочных мероприятий установлено, что никакой реальной угрозы зданию и его жителям не было. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту инцидента, по окончании которой примут обоснованное решение,сообщили в МВД.
Напомним, инцидент произошел вечером в субботу, 13 февраля. Людей из дома на Бисертской, 18 в Екатеринбурге вывели на улицу из-за сообщения о минировании.