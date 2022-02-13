Минирование многоэтажки в Екатеринбурге оказалось ложным

Никакой угрозы для жителей дома на Бисертской, 18 в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании не было.

В настоящий момент проводится проверка по факту происшествия. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. По итогам проверочных мероприятий установлено, что никакой реальной угрозы зданию и его жителям не было. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту инцидента, по окончании которой примут обоснованное решение,сообщили в МВД. Напомним, инцидент произошел вечером в субботу, 13 февраля. Людей из дома на Бисертской, 18 в Екатеринбурге вывели на улицу из-за сообщения о минировании. Из-за сообщения о минировании эвакуированы жильцы многоэтажки в Екатеринбурге

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