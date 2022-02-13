Принесшая квитанции сотрудница ЕРЦ Екатеринбурга обматерила ребенка

Принесшая квитанции сотрудница ЕРЦ Екатеринбурга обматерила ребенка
Принесшая квитанции сотрудница ЕРЦ Екатеринбурга обматерила ребенка
Сегодня, 12:41ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге сотрудница расчётного центра, которой ребенок не открыл дверь в подъезд, обматерила малыша и высказалась в адрес всех жильцов дома. Видеозапись с домофона местные жители выложили в соцсети.

Инцидент произошел в многоэтажке на Просторной, 83 в Екатеринбурге. Как рассказали Е1 местные жители, о происшествии они узнали случайно, просматривая записи с камеры наблюдения на домофоне.

Пришедшая с квитанциями на оплату коммунальных услуг работница Единого расчётного центра попыталась зайти в подъезд, набрав на панели домофона номер первой попавшейся квартиры. После нескольких неудачных попыток свердловчанке ответил ребенок. Малыш сказал женщине, что открывать дверь не будет, так как находится один дома.

Сотрудница ЕРЦ разозлилась на ребенка, обматерив его и жильцов дома. Последние обратились в организацию с жалобой на действия работника.

Редакции в ЕРЦ ответили, что по факту произошедшего проводится проверка, а подобное поведение сотрудницы ЕРЦ они считают недопустимым.

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Екатеринбург
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