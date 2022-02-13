Устроивший стрельбу в Среднеуральске мужчина убил больную жену

Устроивший стрельбу в Среднеуральске мужчина убил больную жену
Устроивший стрельбу в Среднеуральске мужчина убил больную жену
Сегодня, 19:22ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области

Житель Свердловской области из карабина застрелил свою больную жену

Стали известны подробности задержания жителя Среднеуральска, устроившего стрельбу.

13 февраля в Среднеуральске было совершено преступление. В одной из квартир дома № 39 на улице Советской погибла женщина. Подробности TagilCity.ru сообщили в областных управлениях МВД и СК.

Полицейских вызвал знакомый дебошира. Он же рассказал об убийстве, сообщили в ГУ МВД. Двор силовики перекрыли. Благодаря этому, новых жертв удалось избежать.

Фото:Су СКР по Свердловской области

Далее полицейские вступили со стрелком в переговоры. Сначала он не хотел открывать дверь, но через два часа все же сдался. Его взяли без единого выстрела, хотя бойцы СОБРа были готовы и к силовому сценарию.

Задержанный — мужчина 1954 года рождения. Погибшая — его жена. Она была старше супруга на два года. Орудием преступления послужил пятизарядный охотничий карабин МЦ-2112. Разрешение на хранение и ношение имеется.

Ранее сообщалось, что после убийства мужчина открыл огонь по прохожим. Однако в полиции опровергают эти данные. Установлено, что второй выстрел был произведен в направлении шкафа.

Тело погибшей было прикрыто одеялом. Сверху лежал букет цветов.

Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По законам Российской Федерации ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан, с его участием планируется провести комплекс процессуальных действий, в том числе, предъявить ему соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, всему виной бытовой конфликт. Но окончательно обстоятельства преступления выяснят после того, как будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза. На момент задержания мужчина был пьян. К уголовной ответственности ранее он не привлекался.

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