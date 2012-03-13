На территории торгового центра «Восточный» в Нижнем Тагиле произошел взрыв

Информация о ЧП поступила в дежурную часть полиции в 8:50 утра сегодня. По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, взрыв спровоцировал возгорание и частичное обрушение внутренних перегородок между отопительными котлами. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, его тушили 3 единицы пожарной техники и 9 специалистов. Поступление газа к котельным перекрыто бригадойОАО «Уральские газовые сети».