На территории торгового центра «Восточный» в Нижнем Тагиле произошел взрыв
13 марта 2012, 12:57Происшествия
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Рванула газовая котельная. В результате происшествия никто не пострадал.
Информация о ЧП поступила в дежурную часть полиции в 8:50 утра сегодня. По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, взрыв спровоцировал возгорание и частичное обрушение внутренних перегородок между отопительными котлами. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, его тушили 3 единицы пожарной техники и 9 специалистов. Поступление газа к котельным перекрыто бригадойОАО «Уральские газовые сети».
Сейчас устанавливаются причины произошедшего. Известно, что оборудование для обогрева складских помещений комплекса было установлено 2 года назад. После сегодняшнего происшествия 2 газовых котла из трех повреждены.
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