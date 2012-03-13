Олег-Колян-Серега-Женя: в Нижнем Тагиле барыги поочередно сдали своих поставщиков (видео)

Первым, по многочисленным сообщениям жителей города в приемную фонда, под контроль полицейских попал наркоторговец Олег Никифоров. Правоохранители установили наблюдение по адресу Пихтовая, 66, месту жительства 39-летнего мужчины, и вскоре задержали его с граммом героина. Олег согласился сотрудничать со следствием и встретиться со своим поставщиком, вором-рецидивистом Николаем Катковым по адресу Максарева, 13. При личном досмотре у второго барыги полицейские обнаружили уже два свертка с героином. По словам правоохранителей, Николая долго расспрашивать не пришлось: он дал полный расклад, где и когда он закупается.

Следователи в этот же день «вытянули» на стрелку поставщика Николая, известного в Нижнем Тагиле барыгу Сергея по прозвищу Батя. Катков сообщил, что этот самый Батя является многопрофильным специалистом и приторговывает всеми видами наркотиков, в том числе и медикаментами.

По адресу Жуковского, 14-9, Сергея задержали с пятью свертками героина. В ходе допроса он рассказал следователям, что колется около тринадцати лет, и это плачевно сказалось на его здоровье: у мужчины повреждены обе руки, одну из которых он сломал, выпрыгивая из окна третьего этажа. Теперь, по словам наркоторговца, он не может отказаться от криминального заработка, так как должен заработать 150 тысяч на операцию. Разговорчивый барыга также согласился сдать своего поставщика, Евгения Ожигова.Вечером этого же дня, в 22:00, следователи произвели контрольную закупку героина у последнего в цепочке этих задержаний барыги.

Успешным фактором в ходе этого расследования, которое проходило в течение одного дня, была оперативность полицейских. Они понимали, что на следующий день барыги, не дозвонившись до задержанных подельников, могут «соскользнуть с крючка». Первое задержание произошло в 15:00, а контрольная закупка закончилась уже за полночь.

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