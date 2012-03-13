Тагильчанин лишился 5 системных блоков и остался должен государству 30 тыс. руб.

По сообщениям Кушвинской прокуратуры, в помещении вышеуказанного клубабыло пять подключенных к глобальной сети компьютеров. На момент проверкив «Интернет-клубе» проводились азартные игры. Этот факт подтвердилисвидетели. В итоге мировой судья привлёк Куцепина к административнойответственности.