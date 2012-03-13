Тагильчанин лишился 5 системных блоков и остался должен государству 30 тыс. руб.
13 марта 2012, 09:28ПроисшествияОльга
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Оштрафовали предпринимателя за организацию и проведение азартных игр в «Интернет-клубе», расположенном в Кушве на улице Строителей в доме №13 «г».
По сообщениям Кушвинской прокуратуры, в помещении вышеуказанного клубабыло пять подключенных к глобальной сети компьютеров. На момент проверкив «Интернет-клубе» проводились азартные игры. Этот факт подтвердилисвидетели. В итоге мировой судья привлёк Куцепина к административнойответственности.
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