В Нижнем Тагиле под завалами старого гаража на территории пустующей воинской части погиб мужчина

Смерть наступила в результате травм, причиненных обрушившейся многотонной плитой. Полицейскими установлено, что с мужчиной работала целая бригада людей, которые покинули место происшествия после случившегося. Погибший разбирал стройматериалы для личных нужд, для их вывоза он даже пригнал к воинской части КамАЗ. Сейчас правоохранители устанавливают все подробности гибели.