В Нижнем Тагиле под завалами старого гаража на территории пустующей воинской части погиб мужчина
13 марта 2012, 19:08Происшествия
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Погибший незаконно разбирал заброшенные гаражные боксы на окраине города в воинской части по улице Зеленая.
Смерть наступила в результате травм, причиненных обрушившейся многотонной плитой. Полицейскими установлено, что с мужчиной работала целая бригада людей, которые покинули место происшествия после случившегося. Погибший разбирал стройматериалы для личных нужд, для их вывоза он даже пригнал к воинской части КамАЗ. Сейчас правоохранители устанавливают все подробности гибели.
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