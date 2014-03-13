В Нижнем Тагиле сегодня утром у остановки «Музей» горел автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)
13 марта 2014, 10:20Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, некоторое время назад между остановками «Музей» и «Островского» случилось возгорание автомобиля Daewoo Espero. Журналист TagilCity.ru стал свидетелем данного происшествия.
Началось это около 9:00 часов утра, в то время как тагильчане спешили на работу. Вокруг автомобиля столпились люди, которые помогли пострадавшему водителю предотвратить серьезное возгорание до приезда бригады спасателей. А на перекрестке К.Маркса-Островского образовалась пробка.
Примерно в 9:17 прибыло два автомобиля пожарной бригады. Умелыми действиями они предотвратили страшные последствия инцидента – потушили огонь. Возгорание, скорее всего, произошло по причине замыкания проводки, тем более что автомобиль достаточно старый. Однако в настоящее время официальные причины выясняются.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей