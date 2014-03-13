В Нижнем Тагиле сегодня утром у остановки «Музей» горел автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Началось это около 9:00 часов утра, в то время как тагильчане спешили на работу. Вокруг автомобиля столпились люди, которые помогли пострадавшему водителю предотвратить серьезное возгорание до приезда бригады спасателей. А на перекрестке К.Маркса-Островского образовалась пробка.