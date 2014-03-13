Жители Нижнего Тагила стали свидетелями жестокого убийства на ГГМ вчерашним вечером (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Ехала, по-видимому, семейная пара в иномарке, ссорилась в машине… Они въехали в припаркованное на обочине авто, удар был такой силы, что сильно был помят капот. Мужчина вытащил женщину из машины и стал избивать руками и ногами, потом вытащил длинный нож и нанес несколько ударов по женщине. На вид убийце 45 лет, женщине примерно столько же, потом бегал по дороге встречной и кричал, что он убил свою жену. В этот момент подъехало 5 полицейских машин. Когда приехала полиция - женщина была уже мертва. Когда полиция обезоружила убийцу, зеваки с битами и хотели совершить самосуд над ним. До полиции они боялись подойти к нему, потому что он бегал и размахивал большим ножом.