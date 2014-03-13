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Жители Нижнего Тагила стали свидетелями жестокого убийства на ГГМ вчерашним вечером (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Сюжеты:
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Жители Нижнего Тагила стали свидетелями жестокого убийства на ГГМ вчерашним вечером (ФОТО, ВИДЕО 18+)

13 марта 2014, 12:00Происшествия
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