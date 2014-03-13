Жители Нижнего Тагила стали свидетелями жестокого убийства на ГГМ вчерашним вечером (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Сегодняшним утром в редакцию обратился пользователь, пожелавший остаться неизвестным. Он поделился ужасающими кадрами последствий того, что произошло вчера, 12 марта, в Нижнем Тагиле на ГГМ по проспекту Уральский.
Случилось настоящее убийство. Вот что пишет тагильчанин:
Ехала, по-видимому, семейная пара в иномарке, ссорилась в машине… Они въехали в припаркованное на обочине авто, удар был такой силы, что сильно был помят капот. Мужчина вытащил женщину из машины и стал избивать руками и ногами, потом вытащил длинный нож и нанес несколько ударов по женщине. На вид убийце 45 лет, женщине примерно столько же, потом бегал по дороге встречной и кричал, что он убил свою жену. В этот момент подъехало 5 полицейских машин. Когда приехала полиция - женщина была уже мертва. Когда полиция обезоружила убийцу, зеваки с битами и хотели совершить самосуд над ним. До полиции они боялись подойти к нему, потому что он бегал и размахивал большим ножом.
Сами свидетели наблюдали картину с окон своих квартир. Женщина, жительница дома, вызвав полицию, пыталась напугать убийцу криками «Полиция», а ее супруг побежал на улицу, однако было уже поздно.
Фото и видео предоставил пользователь
Руководитель следственного комитета по Тагилстроевскому району Белкин Вадим Николаевич сообщил TagilCity.ru по данному делу следующее:
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления части 1 статьи 105 «Убийство». Расследуется уголовное дело. Лицо, совершившее преступление, задержано. Сегодня будет опрошено, ему будет предъявлено обвинение по указанному составу преступления. В настоящее время опрашивается широкий круг свидетелей.
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